VITORIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vuelve a animar este fin de semana al Araski en su lucha por la permanencia iluminando de verde la fachada de la Casa Consistorial y con el logo del equipo en la plaza de la Virgen Blanca.

En una nota, ha explicado que el Kutxabank Araski se juega la permanencia este próximo sábado. El conjunto verde seguirá un año más en Liga Endesa si gana al CAB Estepona, o incluso si pierde, dependiendo de lo que haga el Joventut.

Tras la victoria del sábado en Mendizorrotza, al Araski solo le queda el enfrentamiento este sábado en Estepona para acabar la temporada 2025/2026.