El Ayuntamiento de Zuia (Álava) aprueba destinar recursos para la gestión de las colonias felinas

Gato - EUROPA PRESS

VITORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zuia (Álava) ha aprobado una moción destinada al compromiso de establecer mecanismos de colaboración y dotar de recursos económicos la gestión y el control de las colonias de gatos comunitarios existentes en el municipio.

La moción ha sido presentada por la agrupación de electores Zuiak Batzen Gaitu y ha obtenido cinco votos a favor, correspondientes a esta formación y EAJ-PNV, mientras que los cinco representantes de EH Bildu se han abstenido.

Asimismo, el Ayuntamiento ha registrado 173 firmas de personas de Zuia solicitando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección animal y una gestión ética, organizada y eficaz de las colonias felinas del municipio.

La iniciativa pretende "garantizar el bienestar de los gatos comunitarios" y, al mismo tiempo, "facilitar un control responsable de las colonias existentes o que puedan localizarse en diferentes puntos del municipio, favoreciendo medidas como la esterilización y el seguimiento de las poblaciones y evitando su reproducción descontrolada".

Tras la aprobación de la moción, el siguiente paso será trasladar el acuerdo adoptado a medidas concretas, "poniendo en marcha los mecanismos de colaboración, los recursos y las actuaciones necesarias para garantizar una adecuada gestión de las colonias felinas de Zuia".