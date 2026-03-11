Azkena Rock Festival anuncia su cierre de cartel con la incorporación de Carpenter Brut y Robert Finley

Cartel del Azkena Rock Festival 2026 - LAST TOUR

VITORIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock Festival ha anunciado el cierre del cartel de su 24ª edición con la incorporación de Carpenter Brut, Robert Finley y Black Maracas, conjuntos que se suman una programación encabezada por Alice Cooper, Social Distortion y The Hives, entre los cerca de 50 artistas que subirán al escenario de Mendizabala de Vitoria-Gasteiz entre el 18 y 20 de junio.

Así lo ha confirmado en un comunicado la productora Last Tour, que ha destacado las últimas incorporaciones del músico francés Carpenter Brut, quien presentará su último álbum 'Leather Temple'; el veterano bluesman de Louisiana, Robert Finley; y el grupo Black Maracas en representación del garage-rock psicodélico estatal más electrizante.

En la primera jornada (18 junio), el público recibirá al huracán sueco The Hives, que ofrecerán un 'show' lleno de adrenalina y cargado de 'hits' como 'Hate to Say' 'I Told You So' o 'Main Offender'. También actuará Imelda May, acompañada de Darrel Highman, para repasar su repertorio más rock'n'roll, y The Adicts pasarán por el festival con su gira de despedida, con la que pondrán fin a casi cinco décadas de irreverencia y fiesta 'punk'.

Completarán la jornada la maquinaria imparable de metal de Corrosion of Conformity, el virtuosismo unido con la juventud cortesía de Dewolff, la veteranía blues de Robert Finley y el 'pop-soul-funk' refinado de los guipuzcoanos Nhil. En el espacio Trashville estarán el 'surf rock' instrumental de Les Robots, el inclasificable desmadre de Ángel y Cristo, el ruido primitivo de Captain Trasho, la diversión garagera de The Concrete Boys y el quinteto barcelonés Radioactivas.

La segunda jornada recibirá al padrino del 'shock rock' Alice Cooper, en un espectáculo de horror teatral y 'hard rock' que le ha encumbrado como una de las figuras clave del 'rock' de las últimas décadas. Desde California, Circle Jerks desplegarán su 'hardcore punk' lleno de rabia y mensaje social y Counting Crows repasarán sus éxitos con la inconfundible voz de Adam Duritz al frente.

Evaristo, por su parte, hará un recorrido por todos sus proyectos y por una discografía que le ha hecho merecedor del título de buque insignia del 'punk' vasco. El folk americano de Old Crow Medicine Show recalará por primera vez en el Estado, Voivod desplegará su 'metal' distópico, Black Maracas liberará su 'fuzz psicodélico', y The Damn Truth, liderados por la carismática Lee-La Baum, pondrán en marcha su máquina de 'rock&roll'.

El 'punk' experimental también estará representado gracias a Tropical Fuck Storm, así como el 'hard rock' moderno en el set de The Temperance Movement, el 'adventure rock fantástico' por parte de Hällas y los hermanos Dan y Warren Zanes aterrizarán al frente de The Del Fuegos.

Los asistentes a la carpa Trashville serán testigos de la provocación 'punk' de The Dwarves, el 'garage' troglodita de Cavegirl + The Neandergals, la 'rave sci-fi' de HENGE, el 'punk' sudoroso de Restless Ramone y el 'rock' nipón de Stompin' Riffraffs, para cerrar una jornada de auténtico infarto.

SOCIAL DISTORSION

Social Distorsion regresará a Vitoria en la última jornada, tras su visita en 2022, para presentar 'Born To Kill', su primer álbum en quince años, y para ofrecer una lección de 'rock & roll clásico', 'country' y 'blues' de mano de Mike Ness y los suyos.

Por su parte, Carpenter Brut llegará a Mendizabala para conquistar a las almas rockeras con su reconocible propuesta electrónica, en la que los sintetizadores se mezclan con el metal más industrial; y el ex Drive-by-Truckers, Jason Isbell and the 400 Unit demostrará por qué es considerado una figura clave del 'country' alternativo actual. El sábado también tocarán Alcalá Norte, Sleaford Mods, Superchunk, Discharge y Therapy?, que interpretarán al completo su disco más laureado, 'Troublegum'.

El 'street-punk' también estará presente en Mendizabala cortesía de Split Dogs, así como el 'cow-punk' por parte de Vandoliers, y el 'new wave' y la estética 'glam' correrán a cargo de Starbenders. El contundente rock vasco de Lepora y el stoner de Rodeo representarán el talento local esta última jornada.

Por otro lado, el 'synth-punk' más hipnótico se desarrollará en Trashville gracias a Cuir, espacio donde también sonarán frecuencias 'horror punk' y 'psychobilly' por parte de Bloodsucking Zombies from Outer Space, 'folk-punk' subversivo por parte de Bridge City Sinners, así como una bizarra 'performance' liderada por Capitán Entresijos feat Garganta Profunda y el rock de otra dimensión de Twin Ghosts.

Las entradas de día ya están disponibles a precio promocional durante 48 horas, hasta el viernes 13 de marzo a las 12.00 horas, y los bonos siguen disponibles en azkenarockfestival.com. También puede adquirirse el Bono Gaztea (100 euros más gastos, para menores de 23 años), y el Bono Cuadrilla, pensado para los grupos de amigos fieles del festival, quienes al comprar cinco bonos, recibirán seis). Para esta edición se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada será gratuita para menores de 14 años.

El festival ha reforzado este año la frecuencia y el número de autobuses para llegar y salir del festival, ofreciendo viajes organizados desde ciudades cercanas como Altsasu, Arrasate, Barakaldo, Bilbao, Burgos, Donostia, Errentería, Getxo, Irún, Miranda de Ebro, Pamplona, Portugalete, Rentería y Zarautz.