Azkena Rock prorroga su oferta de bono hasta el 9 de marzo

Actualizado 26/02/2015 12:58:57 CET

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock 2015 de Vitoria ha ampliado la oferta de bono actual (72 euros más gastos) hasta el próximo 9 de marzo, fecha en la que el bono pasará a tener su precio definitivo (79 euros más gastos) y se pondrán a la venta las entradas de día (52 euros más gastos). En todos los casos hay que pagar cinco euros adicionales para acceder a la zona de acampada.

Según ha informado Last Tour, promotora organizadora del festival, que este año se celebra los días 19 y 20 de junio en el habitual recinto de Mendizabala de la capital alavesa, tenía la intención de anunciar el 90% de su cartel hacia finales de febrero, para hacerlo coincidir con la fecha en la que el año pasado se anunciaron los primeros nombres de la pasada edición, pero unos pequeños retrasos en la contratación han impedido llegar a las fechas programadas.

Finalmente, será la próxima semana cuando hará públicos los nuevos nombres que completarán el cartel al 90% y que permitirán anunciar el cartel por días. Por este motivo y para que el público pueda acceder al precio actual conociendo el 90% del cartel, la oferta se prolongará unos días.

El Azkena Rock 2015 cuenta ya con nombres de la talla de ZZ Top, Television (performing Marquee Moon), L7, Red Fang, Black Mountain, Kvelertak, Eagles Of Death Metal, JD McPherson, Reigning Sound, The Dubrovniks, OFF!, The White Buffalo, Chuck Ragan & The Camaraderie, Lee Bains III & The Glory Fires, Powersolo, Sven Hammond y Highlights.