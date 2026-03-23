Azkuna Zentroa acoge el estreno de la pieza de teatro experimental con creadoras vascas 'Etena (Exire Inertia)'

'Etena (Exire Inertia)' - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zelako Kultur Ideiak estrenará el próximo jueves la obra 'Etena (Exire Inertia)', con un elenco íntegramente femenino, en el Auditorio de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, dentro del programa de artes en vivo eszenAZ del centro municipal.

La propuesta, dirigida por la actriz Miren Gaztañaga, es una pieza de teatro experimental en euskera que reflexiona durante 60 minutos sobre la supuesta libertad del ser humano en un mundo condicionado por el sistema, las creencias y la inercia a través de preguntas planteadas sobre el escenario, ha explicado Azkuna Zentroa en un comunicado.

El montaje se enmarca en el Encuentro de Mujeres Creadoras de Bizkaia (BEST), una iniciativa orientada a impulsar procesos profesionalizados y continuados para creadoras locales, así como a reforzar la colaboración y las redes en el ámbito cultural del territorio.

La obra cuenta con un elenco íntegramente femenino y reúne a las intérpretes Garazi Navas, responsable también de la producción sonora, Getari Etxegarai y Maria Urcelay, mientras que el diseño de vestuario corre a cargo de Hemen proiektua.

Zelako Kultur Ideiak es una cooperativa que trabaja en el ámbito de la creación desde una perspectiva cultural amplia, promoviendo el uso del euskera, la igualdad y el vínculo comunitario. Sus proyectos, de carácter multidisciplinar, tienen una presencia destacada en el ámbito escénico.

Entre sus trabajos anteriores figuran 'Nor da Maurizia' (2022), centrado en la figura de Maurizia Aldeiturriaga, y 'eMcumeak' (2023), una sátira musical sobre la situación de la mujer en el ámbito cultural. 'Etena (Exire Inertia)' supone su segundo estreno de este año, tras 'Izeba Txirrita'.

El desarrollo del proyecto ha contado con la colaboración del propio encuentro BEST y del espacio creativo DANA, que han facilitado un proceso compartido entre creadoras de Bizkaia orientado a consolidar un entorno estable de trabajo y producción artística.