Azkuna Zentroa Bilbao acoge del 18 de junio al 27 de septiembre la exposición "Un árbol cae en el bosque" de Glenda León

BILBAO 11 May. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao acogerá del 18 de junio al 27 de septiembre la instalación' Un árbol cae en el bosque', la primera exposición individual de la artista multidisciplinar Glenda León en la capital vizcaína.

A través de metáforas, la creadora afronta cuestiones de "profundo calado cultural y político, vital y social", según han destacado desde Azkuna Zentroa, para explicar que la muestra aborda "las tensiones de la vida contemporánea, la naturaleza entendida como un sistema interconectado o las posibilidades de la espiritualidad, una vez cumplido el primer cuarto del siglo XXI".

La exposición, han asegurado, "transciende la mirada poética de la dualidad que destaca en su trabajo, de opuestos que se contraponen y a la vez se complementan".

A través de la fotografía, la pintura o la videocreación que conecta con la música, la literatura o la danza, Glenda León "une de forma inesperada ideas a priori contrarias". "Este universo creativo no sería tan reconocible si no estuviera acompañado de un sutil y singular sentido del humor, una ágil ironía y una erudición que evita el engolamiento", han remarcado desde el centro cultural.

Para la artista, la escucha "no es solo un acto físico, sino una forma de conciencia" y su práctica "convierte el sonido y el silencio en herramientas para percibir lo invisible, lo espiritual, lo político". Frente a un mundo "saturado de ruido externo e interno, pero incapaz de escuchar", Glenda León propone el silencio como "una estrategia activa".

En esta exposición "se giran las tornas, se trastocan los tópicos y, como en un sacrifico definitivo, el árbol cae para que podamos ver el bosque", han explicado desde Azkuna Zentroa.

Aunque 'Un árbol cae en el bosque' es la primera exposición individual de Glenda León en Bilbao, no es la primera vez que muestra su trabajo en Azkuna Zentroa. En 2019 formó parte de 'Nunca real / Siempre verdadero', una colectiva sobre la simbiosis entre el sistema del arte y el sistema de la palabra a través de la mirada de 13 artistas.