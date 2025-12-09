Azkuna Zentroa de Bilbao acoge el próximo martes 'Músicas memorables'

Presentación de 'Músicas Memorables' - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, acogerá el próximo martes, 16 de diciembre, 'Músicas memorables', "una propuesta musical en torno a la tradición oral conectada con la práctica contemporánea".

El repertorio de recuerdos, relatos y canciones que se podrán escuchar y compartir en el Auditorio es la presentación de un proyecto de mediación que lleva siete meses en proceso, según han explicado desde Azkuna Zentroa.

Cocreado por la asociación hablarenarte y el artista y educador Christian Fernández Mirón, 'Músicas memorables' busca "visibilizar y colaborar con grupos de personas mayores doblemente invisibilizadas por su edad y pertenencia a un colectivo concreto".

Tras cuatro ediciones celebradas en diferentes puntos del Estado y en Santiago de Chile, el proyecto ha llegado a Bizkaia impulsado por Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao. Esta quinta edición se ha centrado en un grupo de neskatillas, rederas y empacadoras de Bermeo y Ondarroa, junto con los artistas Kattalin Barcena y Rubén G. Mateos.

En palabras de Christian Fernández Mirón, "es un proyecto que busca entablar una conversación entre lo tradicional y lo contemporáneo a través de la creación artística y la música, pero también de la mediación cultural y comunitaria".

La primera fase de 'Músicas memorables' se inició en mayo en el contexto de 'Prototipoak', la Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas de Azkuna Zentroa.

Tras la etapa de "mapeo demográfico" para "dar con el grupo", se puso en marcha el laboratorio de tradición oral impartido por el artista-mediador y músico Christian Fernández Mirón, con el apoyo de Mamen Adeva, de hablarenarte.

En los tres encuentros celebrados, las participantes han compartido sus "músicas memorables: canciones, historias y relatos que han marcado sus biografías, poniendo en valor los recuerdos individuales y colectivos a través del canto y la escucha", han explicado desde el centro cultural.

A partir de este material se ha creado "una guía de escucha y un archivo sonoro único que da cuenta de la importancia de la tradición oral y el canto popular para la memoria colectiva y la creación contemporánea".

Durante la residencia de escucha y creación desarrollada en la segunda fase, Christian Fernández y dos artistas locales, Kattalin Barcena y Rubén G. Mateos, han trabajado colaborativamente en "la escucha, reinterpretación e hibridación del archivo sonoro de músicas memorables, dando lugar a la composición y grabación de un repertorio inédito".

El proyecto culminará con el concierto del próximo martes. El repertorio se compone de canciones de nueva creación, algunas versiones de las canciones que han surgido en el laboratorio de tradición oral, y composiciones híbridas.

También se podrán escuchar grabaciones de anécdotas y narraciones de los testimonios recogidos durante los encuentros, y grabaciones de algunas de las canciones cantadas por el grupo.

El sitio web https://musicasmemorables.music.blog/ albergará más adelante material sonoro, audiovisual, textual y fotográfico a modo de archivo para que "todas estas músicas memorables permanezcan vivas y se reproduzcan más allá del proyecto, inspirando a jóvenes y mayores a intercambiar historias y canciones".