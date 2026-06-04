Aznar advierte de que una continuidad de la actual coalición de gobierno supondrá "el final del sistema constitucional"

José María Aznar en Bilbao - E.MORENO ESQUIBEL

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado que las próximas Elecciones Generales van a ser las "más trascendentales" en España desde la Transición, porque si la coalición actual puede volver a formar gobierno, hará que el sistema constitucional conocido hasta ahora se "termine".

Aznar ha acudido este jueves a Bilbao a presentar su presenta su libro 'Orden y libertad', donde ha advertido que la continuidad del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez afectaría a "la nación española y su continuidad histórica, a la Constitución como marco de convivencia legal de todos los españoles, a la monarquía parlamentaria como cabeza del Estado y a la convivencia entre españoles".

Según ha precisado, "nadie puede pensar en liquidarse un sistema constitucional, institucional, una monarquía parlamentaria, poner en riesgo la unidad de nuestro país, sin que eso afecte a la convivencia entre españoles".

En este punto, ha indicado que la alternativa a ese gobierno sería un partido que tiene que concitar una amplia mayoría de los españoles y que mantenga un pilar constitucional fundamental y que mantenga la estabilidad del país. "No va a ser nada fácil, porque los desafíos que tenemos en un entorno además profundamente inestable son muy complicados", ha puntualizado.

Por ello, ha expresado su deseo de recuperar la comunidad nacional, el prestigio del Estado, las instituciones, el principio de responsabilidad política, "recuperar moralmente al país y tomar las decisiones económicas y sociales que hagan una economía sostenible para el país, lo que es absolutamente fundamental". "Necesitamos, por lo tanto, un gobierno amplio, firme, seguro y que esté dispuesto a aguantar los embates que se le vengan encima pronto, que se le vendrán", ha dicho.

COLAPSO

En su opinión, el país vive en un "colapso político completo" y no es capaz de tomar las decisiones "fundamentales que habría que hacer". "Por las políticas sectarias, contraproducentes y delictivas que se están produciendo, es imposible en España mantener un debate serio sobre la seguridad, sobre la defensa, sobre la inteligencia artificial, sobre la educación, sobre el desarrollo del país, sobre la necesidad de infraestructuras, sobre el futuro del sistema de bienestar, sobre la demografía o sobre la inmigración", ha indicado.

"Por no poder, no tenemos desde hace tres años ni presupuestos generales del Estado. Tenemos algunos que están en el gobierno que no tienen mayoría en el Congreso", ha recordado, para añadir que "lo deseable para España es que los españoles pudiésemos hablar y tomar nuestras decisiones, y que una amplia mayoría de españoles se juntase para acabar con esta situación".

En este sentido, más que por los asuntos que "se están viendo cotidianamente ahora y que son enormemente graves y perjudiciales", se ha mostrado más preocupado por lo que se viene produciendo desde hace años "que es el deterioro institucional: el deterioro a las instituciones, al Estado, a la convivencia entre españoles y el que se puede producir en nuestro futuro".

"Somos nosotros los que decidimos si queremos coger el país en nuestras manos y decir vamos a llevarlo por aquí. Somos nosotros los que decidimos. Las naciones, su destino, lo marcan sus ciudadanos", ha subrayado, para apelar al ciudadano "responsable, que haya votado en el pasado lo que haya votado, se dé cuenta de las circunstancias que estamos viviendo en este momento y contribuya, porque es tiempo de decisiones importantes, a que esa amplia mayoría que haga posible un cambio político, que será difícil de administrar, pero que es absolutamente indispensable".

NACIONALISMO

Por otra parte, ha afirmado que el problema que tienen tanto el País Vasco como Cataluña es el "fracaso histórico" del nacionalismo tomando como referencia la transición, lo que está provocando, en su opinión, situaciones de declive. "El modelo que representa está completamente agotado", ha aseverado.

"Si miramos en términos educativos y los resultados educativos, si miramos en términos de lo que significa presencia de inversión exterior en el país, si miramos en términos en que los últimos 12 años el 25% de los jóvenes del País Vasco se han ido del País Vasco, si miramos en términos de en un país tan industrial como este, con tanta tradición industrial, el número de empresas que se abren aquí o del número de empresas que se van de aquí, si miramos en términos del absentismo laboral o las huelgas producidas o las horas perdidas, algo no está funcionando", ha manifestado.

A su juicio, esta situación "preocupante para el País Vasco, pero sobre todo es preocupante para toda España". "Eso es consecuencia de un modelo absolutamente agotado y de un fracaso histórico absolutamente claro", ha asegurado.

Según ha remarcado, el Estatuto Vasco y el Concierto económico son consecuencia de la Constitución Española, y hacer políticas que intenten eliminar la Constitución Española y todo lo que ello significa "para centrarse en ideas de repúblicas confederales o de republiquetas confederales, es un absoluto desatino".