Sémper cree "acreditado" que Sánchez es el 'One' en el 'caso Leire' y acusa a los socios de "justificar a los chorizos"

Archivo - El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, atiende a los medios de comunicación, durante la fiesta por el XIII aniversario del HuffPost, en el Museo Lázaro Galdiano, a 19 de junio de 2025. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, considera "acreditado" que Pedro Sánchez es el 'One' en la presunta trama para neutralizar casos de corrupción que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. Además, ha acusado a los socios de Sánchez de ser "corresponsables" y "justificar a los chorizos".

"Son absolutamente corresponsables de lo que está pasando y de que el clima político en España siga siendo así", ha declarado Sémper en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, para añadir que "espera poco de esos partidos políticos".

A renglón seguido, ha recordado a aquellos que en el 15M gritaban "no hay pan para tanto chorizo", en alusión al movimiento que dio lugar después a Podemos. "Hoy justifican a los chorizos y miran para otro lado. Yo espero poco de todos esos partidos, porque todos tienen intereses particulares", ha manifestado.

VE "INSOPORTABLE" EL "HEDOR" QUE PROVOCA HOY LA POLÍTICA ESPAÑOLA

Sémper ha dicho que sí que esperaba "otra cosa del Partido Socialista", que era un "partido de Estado", pero ha añadido que "lamentablemente" tampoco pueden esperar nada. "El Gobierno y el Partido Socialista nos han mentido tanto, que da igual lo que digan ya. Su palabra está absolutamente desacreditada", ha aseverado.

Por eso, ha insistido en que en un momento en que "todo se desmorona" conviene dar la palabra a los españoles para que se pronuncien en las urnas y se abra un "nuevo tiempo de esperanza" y "mejor política".

"Esto es insostenible, es verdaderamente insoportable el hedor que provoca hoy y que transmite la política española. Necesitamos un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de decencia y un nuevo tiempo de gestión", ha abundado.

El portavoz nacional el PP ha admitido que "la triste realidad" es que ni hay mayoría para gobernar ni mayoría para cambiar el Gobierno, con un "bloqueo total y absoluto" en España. "Nosotros no podemos disolver las Cortes ni podemos obligar a nadie a que haga lo que no quiere hacer, pero sí podemos decirle a la gente que hay una amalgama de intereses para que Pedro Sánchez siga a cualquier precio", ha destacado.

"AL FINAL TODO SE VA A TERMINAR POR SABER"

Al ser preguntado quién cree que es el 'One' en el llamado 'caso Leire' tras conocer parte del sumario, Sémper ha indicado que "al final todo se va a terminar por saber" y ha apuntado directamente al jefe del Ejecutivo.

"Creo que hoy está quedando acreditado que 'One' es el presidente del gobierno. Salvo que alguien nos quiera hacer creer que todo lo que está sucediendo y que todo lo que está pasando en el país, se hizo sin el conocimiento del presidente del Gobierno", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que él no se cree que esta "delincuencia de Estado organizada" para "dificultar la investigación de la Guardia Civil" y "manosear la Fiscalía" se hiciera "sin el conocimiento de Pedro Sánchez".