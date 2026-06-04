Gamarra califica de "caso PSOE" la investigación a Leire Díez y Cerdán: "nadie lo puede desvincular de Pedro Sánchez"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha advertido hoy de que la investigación de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán para defender a Pedro Sánchez de las investigaciones policiales y judiciales que le afectan es el "caso PSOE" porque "nadie lo puede desvincular" del presidente del Gobierno.

Gamarra se ha pronunciado así durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha querido dejar claro que Leire Díez no era una desconocida y no actuaba sola ni para sí misma, ni a espaldas del PSOE.

En este sentido, ha aseverado que las actuaciones para desprestigiar a jueces, fiscales y policías no se reducen a una persona ni a un "comportamiento individual de alguien que se ha aprovechado", si no que están en la "raíz del PSOE y del propio gobierno de España".

Para Gamarra, queda "muy claro" que todo lo que se ha llamado el 'caso Leire' es "realmente" el 'caso PSOE'. "Nadie lo puede desvincular del Partido Socialista, nadie puede desvincularlo de Pedro Sánchez" porque el objetivo era intentar que las causas que afectan al jefe del Ejecutivo no avanzaran, ha argumentado.

La vicesecretaria 'popular' considera que la "gravedad" de lo que se está conociendo al levantarse el secreto de los diferentes sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional "sube a pasos agigantados" y esto, ha precisado, es lo que se vió ayer con las "constantes referencias a Pedro Sánchez en ese sumario".

EL PSOE YA ESTÁ SIENDO INVESTIGADO

En este sentido, ha recordado, al ser preguntada si cree que el PSOE acabará siendo investigado por corrupción, que "está claro que el Partido Socialista ya está siendo investigado" como lo demuestra la personación de la UCO en la sede socialista de la calle Ferraz y la imputación de la gerente. "No hay más que seguir las piedras del camino", ha insistido.

Además, ha recordado que además de la gerente también está imputado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Si eso no es estar investigando al Partido Socialista pues evidentemente se le parece mucho", ha espetado.

Cuca Gamarra considera que Pedro Sánchez enganó a todos los españoles con esa "estafa" de la "carta de amor" para reflexionar durante cinco días si seguía o no al frente del Gobierno, ya que realmente lo que estaba promoviendo era la "organización de una trama criminal", tal y como lo denominan los jueces de la Audiencia Nacional, para "desestabilizar instituciones del Estado con un objetivo", que era su propia protección.

Una trama que tenía a su disposición la financiación del PSOE, la estructura del partido y lo que Gamarra considera "más grave", que desde el Ministerio del Interior se implicara a dos directores generales de la Guardia Civil, como así lo denuncian altos mandos del citado cuerpo policial.

NO ES UN GOBIERNO LIMPIO Y DECENTE

Por lo tanto, considera que este no es un Gobierno "limpio y decente" como lo que merecen los españoles y ha reiterado la necesidad de ir a elecciones, dar la palabra a los españoles y que puedan elegir un Gobierno. "Los españoles ahora mismo estamos absolutamente reos de todo esto sin poder tomar la palabra con un gobierno que ni gobierna ni puede gobernar y solo resiste", ha aclarado.

En cuanto a qué es lo que va a hacer el PP, la dirigente 'popular' ha precisado que formará parte de las acusaciones en representación de los españoles en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional y que fue impulsado por una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Dicho esto, ha reclamado "respuestas" desde el ámbito político, ya que los indicios son "de tal contundencia que no puede no ocurrir algo desde el punto de vista político y que se exijan responsabilidades". Pero ha lamentado que "aquí nadie asume ninguna", ni los máximos responsables del PSOE, ni los socios que están, ha acusado, "sustentando toda esta indignidad".

En cuanto a por qué el PP no presenta una moción de censura, Gamarra ha recalcado que su partido hará lo que esté en su mano para que salga este Gobierno, pero ha trasladado la responsabilidad a los socios del Ejecutivo porque considera que se están retratando al hablar mucho y hacer poco.