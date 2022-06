Azpiazu insta a lograr un acuerdo para controlar la inflación porque "nos hace más pobres a todos"

Dice que la rebaja del IVA de la luz es una decisión que "va en la buena dirección", aunque desconoce "si va a tener mucha incidencia"

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado este miércoles que la inflación es una cuestión que "nos debe preocupar" porque "nos hace más pobres a todos", por lo que ha instado a llegar a un acuerdo "entre todos" para controlar los precios.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Azpiazu ha recordado que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya dijo que la inflación iba a estar "bastante controlada" en dos años y que "tenemos esa esperanza".

En todo caso, ha asegurado que "está claro" que el alza de los precios será "bastante grande" este año, que "creemos que el próximo año será menor", y que "dicen que en 2024 será en torno a un 2%".

Por ello, el consejero de Economía y Hacienda ha insistido en que "es la propia inflación la que nos debe preocupar", ya que, en su opinión, "nos hace más pobres a todos". "Para algunos quizá no sea muy importante ser un poco más pobre, pero para otros sí, porque las personas que tienen problemas lo pasan peor cuando hay inflación", ha explicado.

Por todo ello, ha instado a lograr "un acuerdo entre todos" para controlar la inflación, y ha asegurado que "todos debemos hacer un esfuerzo, aunque, si ahora se hace ese esfuerzo, cuando el futuro las cosas vayan bien, se debe compensar al que ha hecho un gran esfuerzo, y eso debe ser parte del acuerdo".

IVA DE LA LUZ

Por otro lado, Pedro Azpiazu ha señalado que el anuncio de la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% realizado este mismo miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una decisión que "va en la buena dirección", aunque desconoce "si va a tener mucha incidencia".

Azpiazu se ha referido así al anuncio de Sánchez en el Congreso de un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo sábado para ampliar las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania y que incluirá una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%.

En este sentido, y tras reiterar que, al igual que la ayuda de 20 centimos en el pago del combustible, es una decisión que "va en la buena dirección", ha dicho que no sabe "si está bien pensado o está improvisado".

"Sánchez está obligado a hacer más cosas, especialmente presionado por losa resultados del domingo (en referencia a las elecciones en Andalucía). Por lo tanto, debe sacar la cabeza y adoptar medidas. No sé si solo lo hace por eso. Es una decisión bien tomada, pero no sé si está lo suficientemente pensada o no", ha insistido.