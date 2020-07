Azpiazu respeta lo que decida Urkullu sobre la Conferencia y dice que Sánchez "ha sobrepasado todos los plazos"

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Pedro Azpiazu, ha afirmado que respeta lo que decida el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en torno a su asistencia o no a la Conferencia de Presidentes de este viernes y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sobrepasado todos los plazos que no se tendrían que haber sobrepasado" al no convocar la Comisión mixta del Concierto.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la decisión del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de no acudir a esa cita, que se celebrará este viernes en La Rioja, si antes no se convoca la Comisión mixta del Concierto, donde se debe pactar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi.

Azpiazu ha indicado que el objetivo de déficit del 2,3% pactado por Navarra con el Gobierno de España no sería suficiente, en el caso de Euskadi, para cubrir la caída de recaudación y ha señalado que, en principio, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre su nivel.

El consejero ha manifestado que la decisión de no acudir a la Conferencia de Presidentes al no haberse convocado la Comisión mixta del Concierto es "una valoración que hace el Lehendakari" y "respeta lo que decida".

Azpiazu sí considera que es "muy importante" convocar esa Comisión mixta y ha recordado que había un "compromiso político" adoptado con el Gobierno central para que se celebrara en la primera semana de julio y "prácticamente se está en el último día". Por ello, cree que "se han sobrepasado todos los plazos que no se tendrían que haber sobrepasado".

El consejero cree que la economía vasca "ha tocado fondo" en el segundo trimestre, que es donde se "ha situado lo peor de la crisis" y, en su opinión, a partir del tercero y cuarto trimestre se va a ir "mejorando un poco todo", tanto la actividad como el empleo. "Es un deseo pero fundado en datos económicos", ha agregado.

Por otro lado, ha afirmado que "hablar" ahora de impuestos y de una reforma fiscal sería "desviar la atención sobre lo importante", aunque cree que es un debate que se deberá abordar. Por otra parte, se ha mostrado favorable a mantener los salarios en todas las actividades que se puedan y ha indicado que el Gobierno Vasco también va a intentar "hacer ese esfuerzo".

