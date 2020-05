Azti participa en una investigación internacional para conocer la fiabilidad de los modelos predictivos de pesca

SAN SEBASTIÁN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Azti ha participado en una investigación internacional, que se ha prolongado durante siete años, para conocer la fiabilidad de los modelos actuales de previsión de la pesca bajo escenarios de calentamiento global.

En un comunicado, Azti ha señalado que la principal conclusión del estudio es "que los modelos de proyección de impactos de cambio climático en especies de peces marinos comerciales son fiables en el análisis de tendencias generales, pero presentan limitaciones cuando el foco de la investigación se circunscribe a una especie en una zona concreta".

Azti ha coordinado este estudio que ha consistido en comparar las proyecciones de modelos de cambio climático en la abundancia de peces y en su distribución geográfica, realizadas mediante modelos de simulación, con datos reales obtenidos en campañas oceanográficas llevadas a cabo en el Atlántico Nororiental.

El experto de Azti Josean Fernandes ha explicado que el objetivo era conocer "si están funcionando los modelos actuales de previsión pesquera bajo escenarios de cambio climático, comprobar su fiabilidad y entender mejor hasta dónde se puede confiar en estos métodos para extraer conclusiones científicas y de gestión de la pesca".

"Los resultados del estudio pueden utilizarse para orientar la

ordenación de la pesca a escalas espaciales más grandes, pero es necesario ser más prudentes a escalas más pequeñas", ha señalado, para añadir que "la aplicación de estos modelos en una especie o zona pequeña requerirá de un análisis detallado a escala local de la capacidad de los modelos".

Este trabajo ha contado con la participación de un equipo de modeladores e investigadores de Europa y Canadá, con colaboradores, además de AZTI, de Plymouth Marine Laboratory, University of Exeter, University of Bern, National Oceanography Centre of Southampton, Euro-Mediterranean Center on Climate Change and University of British Columbia.