Los bailables continúan en octubre con cuatro sesiones al aire libre en el kiosko de La Casilla

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bailables que impulsa el Ayuntamiento de Bilbao seguirán con nuevas citas al aire libre durante todos los domingos de octubre. La iniciativa está pensada especialmente para personas mayores, para promover la vida activa y el disfrute compartido a través de la música en directo.

Según ha informado el consistorio, las sesiones serán en el Kiosko de la Casilla los días 5, 12, 19 y 26 del presente mes con entrada libre y gratuita, de 18.00 a 21.00 horas. Cada cita contará con una orquesta diferente que animará el ambiente e invitará al público a mostrar sus mejores pasos.

Estos encuentros festivos forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Bilbao con el envejecimiento activo, fomentando la actividad física, el encuentro social y el bienestar emocional de las personas mayores.

El 5 octubre tocará la Orquesta Pérgola, el 12 octubre Dantza Alai, el 19 octubre Orquesta Galea, el 26 octubre Orquesta Jamaika. Todas las sesiones serán de 18.00 a 21.00 horas.