Banco de Alimentos de Gipuzkoa recoge 599.082 euros en alimentos, bonos y donaciones en su Gran Recogida 2025, un 2% más

Archivo - Instalaciones del Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa ha reunido 599.082 euros en alimentos, bonos y donaciones durante su Gran Recogida 2025, realizada el pasado mes de noviembre, lo que supone un 2% más que el año anterior, un resultado que ha calificado de "extraordinario".

En un comunicado, fuentes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa han destacado que esta cifra "permitirá reforzar los almacenes de Oiartzun y Bergara y garantizar el suministro a miles de personas en situación de vulnerabilidad".

Las mismas fuentes han indicado que se han recolectado 223.069 kilos de alimentos recogidos en supermercados y comercios. Además, se han reunido 243.568 euros en bonos de compra donados por las personas consumidoras.

Asimismo, las cadenas de distribución han aportado 32.960 kilos de alimentos dentro del Programa Último Minuto. Se suman otros 55.000 kilos donados por centros comerciales y empresas colaboradoras.

Por otro lado, se han recaudado 44.485 euros en la cena solidaria impulsada por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa y el Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián.

La presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Belén Méndez de Vigo, ha agradecido "la implicación de todos los agentes". "Gipuzkoa ha vuelto a demostrar que es un territorio solidario", ha señalado.

Además, ha recordado que los almacenes del Banco se encontraban "bajo mínimos" antes del inicio de la campaña, y esta respuesta ciudadana "permitirá afrontar los próximos meses con mayor tranquilidad". "Con esta campaña, Gipuzkoa vuelve a situarse como un ejemplo de solidaridad, colaboración y compromiso social", ha añadido.

Finalmente, ha aseverado que el Banco de Alimentos de Gipuzkoa "continuará trabajando de manera transparente y profesional para distribuir los alimentos recogidos y seguir avanzando en su misión de asegurar que nadie se quede atrás".