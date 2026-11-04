Banda Municipal de Música de Bilbao interpreta este viernes a Leonard Bernstein, Santiago Quinto y Salvado Brotons

La directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao regresará este viernes, 6 de noviembre, al Auditorio del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga con una propuesta que reunirá las músicas de Leonard Bernstein, Santiago Quinto y Salvador Brotons.

La directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo se pondrá al frente de la formación en un concierto que comenzará a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

Tres autores y tres lenguajes diferentes articularán un programa que recorrerá distintas formas de entender la música para banda. La primera parte comenzará con "Candide Overture", de Leonard Bernstein, y continuará con la "Rapsodia Hernandiana", de Santiago Quinto.

La segunda parte estará dedicada íntegramente a la "Sinfonía número 7 - Ausiàs March", de Salvador Brotons, una obra que evoca, a través de la música, distintas facetas de la vida, la personalidad y el legado poético de Ausiàs March.

Al frente de este recorrido estará Beatriz Fernández Aucejo, directora valenciana con una sólida proyección nacional e internacional. Entre los hitos recientes de su trayectoria destaca el Tercer Premio y el Premio ARTE obtenidos en el Concurso Internacional de Dirección "La Maestra" 2022, celebrado en París.

Su vinculación con la Academia "La Maestra" de la Philharmonie de París le ha permitido trabajar junto a figuras de la dirección como François-Xavier Roth, Klaus Mäkelä, Tugan Sokhiev o Semyon Bychkov, entre otras.

Además, ha dirigido formaciones como la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Paris Mozart Orchestra, entre otras muchas, y en 2024 debutó al frente de la Orquesta Nacional de España. Su trayectoria combina así el trabajo con algunas de las principales formaciones estatales con una creciente presencia en el panorama internacional.