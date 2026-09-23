La Banda Municipal de Música de Bilbao regresa este viernes a Azkuna Zentroa con el concierto "Arte variopinto"

Cartel del concierto "Arte variopinto" - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao continuará este viernes, 25 de septiembre, su temporada 2026/2027, "Caminos", con el concierto "Arte variopinto" en el Atrio de las Culturas de Azkuna Zentroa, a partir de las 19.00 horas.

En esta segunda cita del nuevo ciclo, la agrupación estará dirigida por Claudia Carballo González, ganadora del Premio Internacional Bilbao Musika tras su participación en los X Encuentros de Dirección, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

Tras inaugurar la temporada el pasado 11 de septiembre, la Banda propone ahora un nuevo recorrido musical caracterizado por "la variedad de lenguajes, estilos y sonoridades", ha destacado el consistorio.

El programa comenzará con "Aniversarios", de Simón Couceiro, y continuará con una selección de "The Merry Widow", de Franz Lehár. A continuación, sonará "October", de Eric Whitacre, antes de abordar "Fantasy Variations (On a theme by N. Paganini)", de James Barnes. El concierto concluirá con "Armenian Dances", una de las obras más reconocidas de Alfred Reed.

Claudia Carballo González obtuvo recientemente el Premio Internacional de Dirección Bilbao Musika tras su participación en los X Encuentros de Dirección celebrados en 2026. La joven saxofonista y directora suma además el Primer Premio del III Concurso Maestro Collado y el "Premio Nobel" del XV Curso Internacional de Dirección de Banda de Música Ciudad de Badajoz, ambos reconocimientos vinculados a su trayectoria en la dirección. Además, se ha formado como saxofonista en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco.

Con "Arte variopinto", la Banda Municipal de Música de Bilbao da continuidad a "Caminos", una temporada que propone al público distintos itinerarios musicales a través de repertorios, estéticas y formas de entender la música muy diversas.