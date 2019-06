La Banda Municipal de Música de Bilbao se une este miércoles a la celebración del centenario de La Pamplonesa

Publicado 10/06/2019 18:00:55 CET

BILBAO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá este miércoles, 12 de junio, un concierto en el Teatro Gayarre de Pamplona, enmarcado en el Festival IFOB Pamplona, International Festival of Bands, organizado con motivo de la celebración del centenario de la banda de música La Pamplonesa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, se trata de "Danzar al viento", un espectáculo dirigido por el director José R. Pascual-Vilaplana y que contará con la colaboración como solista del clarinete José Franch y de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, formada por Garikoitz Mendizabal, Idoia Kareaga, Gorka Zabaleta, Sabin Bikandi y Asier García.

El concierto será a las 20.00 horas y estará dividido en dos partes. Comenzará con la suite del ballet "The Magic Potion", de Gyorgy Ranki, estrenada en la ópera de Wiesbaden en mayo de 1975 y cuya música describe sensaciones desde diversas perspectivas y continuará con la obra "II Concerto" para clarinete de Óscar Navarro, uno de los autores de música bandística actuales más interpretados a nivel internacional. La obra responde a un encargo del Instituto Valenciano de la Música y va dedicada al clarinetista José Franch Ballester, quien actuará en el concierto como solista.

En la segunda parte, los espectadoras disfrutarán con la obertura para banda desarrollada desde la forma clásica "La noche de San Juan", de Miguel Asins Arbó. Finalmente, sonará "Variaciones Agur Jaunak", una obra de J. Vicent Egea escrita por encargo de la Banda Haize Berriak.

El Festival Internacional de Bandas IFOB Pamplona forma parte de los actos del centenario de la Banda Municipal de Música La Pamplonesa. Entre el 12 y 16 de junio de 2019 cerca de 80 bandas y artistas de todo el mundo se darán cita en la capital navarra en un evento que estará formado por conciertos en los principales auditorios de la ciudad, música en la calle, conferencias, clases magistrales y feria del sector musical.

Tras este concierto en Pamplona, el 21 de junio la Banda Municipal de música regresará al Quiosco del Arenal para ofrecer el que será el último concierto de primavera. Será el director José R. Pascual-Vilaplana quien ponga el broche final con el concierto titulado "Desde Rusia", en el que interpretarán nueve obras.

En concreto, sonarán "Coronation march" y "Dance of the clowns-The Snow Maiden" de Peter I. Tchaikovsky; "March from The love for Three Oranges" y "March in B-flat Op.99" de Sergei Prokofiev; "Folk dances", "Vals nº 2 de Suite para orquesta de variedades" y "Campanas de Novorossiysk-El fuego de la Eterna Gloria" de Dimitri Shostakovith; "Trois dances de Gayaneh y Mascarade" de Aram Khachaturian; y "Old russian romances" de Franco Cesarini.