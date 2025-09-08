La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz abrirá este miércoles su nueva temporada de abono

VITORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz abrirá este próximo miércoles su nueva temporada de abono con un concierto titulado 'El umbral del sueño"', que recreará un universo onírico en el que magia, espiritualidad e imaginación se entrelazan en cada nota.
La venta de abonos de la temporada comenzará se completó en apenas hora y media (casi medio millar de localidades) y en el caso de la venta de entradas sueltas, apenas 30 butacas disponibles para este primer concierto.
El concierto contará con la participación estelar del trombonista Ian Bousfield, considerado uno de los instrumentistas más influyentes del panorama actual.
Bousfield, con una trayectoria profesional de más de 40 años y que ha sido trombón principal de la Filarmónica de Viena y de la Sinfónica de Londres, interpretará el célebre 'T-Bone Concerto', de Johan de Meij, una obra que conjuga lirismo, virtuosismo y humor.
La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha afirmado que esta será "una gran velada musical" y se ha mostrado convencida de que la nueva temporada de conciertos "va a sorprender con unas propuestas de muchísima calidad y originalidad".