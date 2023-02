La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz pone en marcha la tercera edición del ciclo 'Gasteiz Talent'

Los conciertos tendrán lugar en el Conservatorio de Música Jesús Guridi, con entrada libre hasta completar aforo



VITORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz ha presentado este martes la tercera edición del ciclo 'Gasteiz Talent', con el que ofrece conciertos en colaboración con el Conservatorio de Música Jesús Guridi, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera actuación tendrá lugar el próximo 17 de febrero a las 19.00 horas, bajo dirección de Luis Orduña. En ella, la formación vitoriana compartirá escenario con la Banda de enseñanzas elementales del Conservatorio.

En la segunda parte del concierto será la Banda de enseñanzas profesionales del Conservatorio quien ofrezca su arte junto a la Banda Municipal. El público asistente podrá disfrutar de un espectáculo con más cien artistas sobre el escenario.

El repertorio incluye los temas 'Beyond the sea', de Robbie Williams; 'Game of Thrones', de Ramin Djawadi; 'Misión Imposible', de Lalo Schifrin; 'Piratas de Caribe', de Klaus Badelt, 'Shrek', de J. Powell H. Gregson-Williams; 'La ruta del Cid', de David Rivas; 'La vuelta al mundo en 80 días', de Otto M. Schwarz; Dutch Masters Suite, de Johan de Meij y 'III. Princesjad'.

El 24 de febrero tendrá lugar un segundo concierto en el que participará el alumnado de los últimos cursos del Grado Profesional de piano, saxofón, flauta, clarinete y agrupación de txistus del centro vitoriano, bajo la dirección de Iker Olazabal.

La Banda y los solistas invitados interpretarán las piezas 'Eaglecrest op.49', de James Barnes; 'Tiempo de Huida', de Eduardo Costa Roldán; 'Txistulariak', de Víctor Zubizarreta; 'Druids. Symphonic episode for concert band, de Javier Pinto; 'Sinfonia Concertante op.41 para Flauta y Clarinete, de Franz Danzi; 'Ballade for Alto Saxophone and Band', de Alfred Reed.

Tendrá la participación de Koldo Armentia e Itziar de las Heras a la flauta; Aitor Juez, al clarinete; Ibai Alba, al saxofón; y la agrupación de txistularis del Conservatorio, formada por Hiart Nevado, Alazne Estévez, Maitane Rodríguez, Saida Jambrina, Naroa García, Ieltxu Cancela.

"Animamos a los vitorianos y las vitorianas a sumarse a estas citas propuestas por el Conservatorio de Música Jesús Guridi y la Banda Municipal para conocer de primera mano los nuevos talentos del panorama musical local", ha invitado la concejala de Educación y Cultura, Estíbaliz Canto en la rueda de prensa de presentación del ciclo.

En ella también han participado Ibon Zamacola, vicedirector del Conservatorio de Música Jesús Guridi; Iker Olazábal, director adjunto de la Banda; así como los alumnos del Conservatorio Aitor Juez e Itziar de la Hera.