Bandera roja en La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Atitzatxu y Laga

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Atitzatxu y Laga, por lo que en estos siete arenales está prohibido el baño, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

Por su parte, en las playas de Ereaga, Arrigunaga, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ogella y Karraspio hay bandera amarilla, por lo que se recomienda el baño con precaución.

En el resto de arenales, Las Arenas, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Toña, Ea, Isuntza y Arrigorri, a las 11.30 horas, ondea la bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 21 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 20 grados. La próxima pleamar será a las 18.27 horas y siguiente bajamar será a las 12.10 horas.