La bandera roja ondea en Barinatxe, Toña y Laga y el resto de playas vizcaínas permiten el baño aunque 10 con precaución

Archivo - Playa de Bakio (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este miércoles en las playas de Barinatxe, Toña y Laga, por lo que el baño está prohibido, mientras que el resto de arenales de Bizkaia permiten bañarse aunque en diez de ellos con precaución, según la información facilitada por Cruz Roja.

En concreto, hay bandera amarilla en La Arena, Las Arenas, Gorrondatxe, Arrietara-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ogella y Karraspio.

La bandera verde, que indica baño libre, ondea en Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritxatxu, Ea, Isuntxa y Arrigorri.

Pasadas la 11.00 horas, la temperatura del agua alcanzaba los 23 grados y la ambiental, los 24. La pleamar se producirá a las 20.55 horas mientras la bajamar está prevista a las 14.43 horas.