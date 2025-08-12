La bandera roja ondea en dos playas vizcaínas, en la de La Arena (Muskiz) con presencia de medusas

Archivo - Bandera roja en una playa de Bizkaia. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en dos playas vizcaínas, en las de Arriatera-Atxabiribil (Sopelana) y en la de La Arena (Muskiz), en esta última con presencia de medusas.

En otros siete arenales la bandera es amarilla, con lo que se aconseja el baño con precaución. Se trata de Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga.

En el resto de playas de Bizkaia luce bandera verde, por lo que el baño es libre, en Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

Según ha informado la Cruz Roja, la temperatura del agua se mantiene en los 22 grados, mientras que la de ambiente es de 30. La bajamar tendrá lugar a las 13.15 horas y la próxima pleamar está prevista para las 19.33 horas.