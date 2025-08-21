La bandera roja ondea este jueves en ocho playas vizcaínas y la amarilla en otras tres

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este miércoles en ocho playas vizcaínas, las de La Arena, Bakio, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil (Sopelana), Aritzatxu, Laida y Laga, mientras que en otros tres arenales la bandera es amarilla, con lo que se aconseja el baño con precaución, en el caso de Ereaga, San Antonio y Ogella.

En el resto de playas de Bizkaia luce bandera verde, por lo que el baño es libre en Las Arenas, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Armintza, Toña, Ea, Isuntza, Laidatxu, Karraspio y Arrigorri.

Según ha informado la Cruz Roja, la temperatura del agua es de 23 grados mientras que la de ambiente es de 22. La pleamar tendrá lugar a las 16.23 horas y la próxima bajamar está prevista para las 21.46 horas.