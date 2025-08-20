La bandera roja ondea este miércoles en las playas vizcaínas de La Arena, Bakio y Arriatera-Atxabiribil (Sopelana)

Archivo - Bandera roja en la playa de Sopelana (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este miércoles en tres playas vizcaínas, las de La Arena, Bakio y Arriatera-Atxabiribil (Sopelana), mientras que en otros dos arenales la bandera es amarilla, con lo que se aconseja el baño con precaución. Se trata de Gorrondatxe (Azkorri) y Barinatxe.

En el resto de playas de Bizkaia luce bandera verde, por lo que el baño es libre en Ereaga, Las Arenas, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Armintza, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Laidatxu, San Antonio, Karraspio y Arrigorri.

Según ha informado la Cruz Roja, la temperatura del agua es de 23 grados mientras que la de ambiente es de 22. La pleamar tendrá lugar a las 14.30 horas y la próxima bajamar está prevista para las 20.45 horas.