La bandera roja ondea en la playa guipuzcoana de La Zurriola y la amarilla en Zarautz, Gaztetape e Itzurun

SAN SEBASTIÁN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este jueves en la playa de La Zurriola en San Sebastián, por oleaje, y la amarilla en Zarautz, Gaztetape en Getaria e Itzurun en Zumaia, según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, hay bandera verde en La Concha y Ondarreta de San Sebastián, Antilla de Orio, Hondarribia, Malkorbe de Getaria, Santiago de Zumaia y Ondarbeltz de Mutriku.

La temperatura media del agua en este jueves lluvioso es de 22 grados. La próxima pleamar será a las 16.25 horas y la bajamar a las 22.36 horas.