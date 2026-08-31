Bandera roja en siete playas y baño permitido en el resto de arenales vizcaínos

Archivo - Dos personas pasean por la playa bajo el sol - EUROPA PRSS - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este lunes en La Arena, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Bakio, Artitzatxu, Toña, Laida y Laga, mientras el baño está permitido en el resto de arenales de Bizkaia.

En Las Arenas, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Armintza, laidatxu, san Antonio, Ea, Ogella y Karraspio, se ha colocado la bandera amarilla, que recomienda el baño con precaución. Por su parte, cuentan con enseña verde, que permite entrar al agua de forma libre, Ereaga, Plentzia, Gorliz y Aritzatxu.

Pasadas la 11.00 horas, la temperatura del agua alcanzaba los 22 grados y la ambiental, los 24. La pleamar se producirá a las 18:48 horas mientras la bajamar está prevista a las 12.40 horas.