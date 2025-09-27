Baño permitido en todas las playas de Bizkaia este sábado, y solo San Antonio y Barinatxe con bandera amarilla

Archivo - Bañistas en la playa de Bakio (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia tienen permitido el baño este sábado y solo dos de ellas, San Antonio y Barinatxe, tienen bandera amarilla de baño con precaución, según ha informado la Cruz Roja.

Por lo tanto, se permite el baño libre en las playas de La Arena, Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Toña, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

Las playas con bandera amarilla y baño con precaución son las de Barinatxe y San Antonio. La temperatura del agua es de 20 grados y la de ambiente 15 grados. La bajamar está prevista a las 14.09 horas, y la próxima pleamar a las 20.15 horas.