Baño permitido en todas las playas de Bizkaia excepto en Toña y Arriatera-Atxabiribil

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BILBAO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este sábado únicamente en las playas vizcaínas de Toña y Arriatera-Atxabiribil, por lo que en el resto de arenales del territorio está permitido el baño, según información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

En las playas de de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Laidatxu, San Antonio y Laida hay bandera amarilla, y se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas -Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri- hay bandera verde y, por tanto, el baño es libre.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados. La bajamar se producirá a las 12.13 horas, y la próxima pleamar está prevista para las 19.27 horas.