Baño prohibido en La Arena, Azkorri, Barinatxe, Arriatera, Bakio, Aritzatxu, Laida, Laga, EA, Ogella y Karraspio

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este lunes en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiril, Bakio, Aritzatxu, Laida, Laga, EA, Ogella y Karraspio, por lo que en estos once arenales está prohibido el baño.

Según los datos facilitados por la Cruz Roja, en el caso de la playa de Gorrondatze (Azkorri) la bandera roja se debe a la presencia de medusas.

Por su parte, la bandera amarilla ondea en las playas de Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, San Antonio y Arrigorri, por lo que se recomienda el baño con precaución. En el resto de arenales, Las Arenas, Laidatxu y Toña, ondea la bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 22 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 20 grados. La última pleamar ha sido a las 10.00 horas y siguiente bajamar será a las 16.23 horas.