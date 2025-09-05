Baño prohibido en La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laida y Laga

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este viernes en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiril, Bakio, Laida y Laga, por lo que en estos seis arenales está prohibido el baño, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

Por su parte, la bandera amarilla ondea en las playas de Gorrondatze (Azkorri) y San Antonio, por lo que se recomienda el baño con precaución.

En el resto de arenales, Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, ondea la bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 22 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 20 grados. La próxima pleamar será a las 15.55 horas y siguiente bajamar será a las 20.10 horas.