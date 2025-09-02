Baño prohibido en La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu, Laida, Laga y Ogella

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiril, Bakio, Aritzatxu, Laida, Laga y Ogella, por lo que en estos nueve arenales está prohibido el baño.

Según los datos facilitados por la Cruz Roja, en el caso de la playa de Gorrondatze (Azkorri) la bandera roja se debe a la presencia de medusas.

Por su parte, la bandera amarilla ondea en las playas de Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Ea, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, por lo que se recomienda el baño con precaución. En el resto de arenales, Las Arenas, Laidatxu, Toña y San Antonio, ondea la bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 22 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 20 grados. La próxima pleamar será a las 13.05 horas y siguiente bajamar será a las 19.30 horas.