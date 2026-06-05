Baño prohibido en la mitad de arenales de Bizkaia, y solo cuatro con bandera verde

Archivo - Playa de Sopela (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido en un total de 11 playas vizcaínas la mañana de este viernes, mientras que el baño libre se permite tan solo en los arenales de Plentzia, San Antonio, Isuntza y Arrigorri, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

La bandera amarilla, de baño con precaución, ondea en Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Gorliza, Armintza, Laidatxu y Ea; mientras que en el resto de playas del territorio el baño está prohibido (La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga, Ogella y Karraspio).

La bajamar está prevista para las 14.27 horas, mientras que la próxima pleamar será a las 20.36 horas. La temperatura del agua se sitúa en los 18 grados de media.