Baño prohibido en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Aritzatxu, Toña y Laga

Playa en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este lunes en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Aritzatxu, Toña y Laga, donde ondea la bandera roja, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

La bandera amarilla ondea en los arenales de Las Arenas, Gorrondatxe (Azkorri), Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ogella y Karraspio, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Ea, Isuntza y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima bajamar se producirá a las 15.30 horas y la siguiente pleamar está prevista a las 21.45 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados.