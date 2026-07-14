Baño prohibido en las playas vizcaínas de Las Arenas y Toña y precaución en Arriatera-Atxabiribil, Bakio y San Antonio

Playa en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este martes únicamente en las playas vizcaínas de Las Arenas y Toña, donde ondea la bandera roja, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

Por su parte, en los arenales de Arriatera-Atxabiribil, Bakio y San Antonio hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La última bajamar ha sido a las 11.00 horas y la próxima pleamar se producirá a las 17.22 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 28 grados.