Baño prohibido solo en las playas vizcaínas de Toña y Armintza

Archivo - Playa de Bizkaia con bandera roja - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este miércoles únicamente en las playas vizcaínas de Toña y Armintza, por lo que está prohibido el baño, según información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

En los arenales de La Arena, Las Arenas, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, San Antonio, Laida y Laga, hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, hay bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados. La última bajamar se ha producido a las 11.28 horas, y la próxima pleamar está prevista para las 17.42 horas.