Barakaldo acogerá la cesta punta de la Liga de Naciones de Pelota Vasca y programa actividades paralelas de pelota

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El frontón de Barakaldo acogerá los partidos de cesta punta que se celebrarán del 24 al 28 de noviembre correspondientes a la Liga de Naciones de Pelota Vasca (días 23 al 30). Además, el consistorio de la localidad ha organizado una serie de actividades paralelas relacionadas con la pelota, entre las que destacan talleres de este deporte para el público infantil.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barakaldo en un comunicado, los partidos de cesta punta comenzarán el lunes 24 y se disputarán hasta cuatro partidos al día entre diferentes selecciones internacionales de pelota, tanto en modalidad femenina como masculina.

La competición acabará el día 28 con la semifinal y la final. Las entradas a los partidos son gratuitas, por lo que Barakaldo Kirolak ha animado "a llenar el frontón durante la próxima semana".

Por otro lado, el Ayuntamiento ha organizado junto al club Gure Kirola una programación de actividades paralelas relacionadas con la pelota, de entre las que destaca los talleres de pelota para niños y niñas, donde se han apuntado más de 600 menores.

Los cursos se realizarán de lunes a miércoles y en ellos se podrá conocer la historia de la pelota, verán cómo se fabrica una pelota, practicarán las diferentes modalidades e incluso verán los entrenamientos de los pelotaris, ha explicado el consistorio.

Además, el día 27 se llevará a cabo un Pintxi Pilota, en el que con la colaboración de cuatro bares de Zaballa (Horreo, Mendi, Los Jamones y Sugoi) se podrán degustar pintxos relacionados con la pelota y una kalejira con trikitixa desde el frontón.