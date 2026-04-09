Barakaldo amplía en tres kilómetros sus carriles amigables con la bicicleta para avanzar en movilidad sostenible

Imagen del concejal de Obras en los Barrios y la Ciudad de Barakaldo, Jon Andoni Uria. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barakaldo ampliará en cerca de tres kilómetros su red de carriles amigables con la bicicleta para seguir avanzando en movilidad sostenible, lo que permitirá alcanzar los 5,5 kilómetros de este carriles amigables a lo largo de la ciudad, con el objetivo de ofrecer más alternativas para utilizar de forma segura la bicicleta.

De este modo, el Consistorio de la localidad fabril "continúa reforzando" las posibilidades de moverse de forma sostenible con la ampliación de la red de carriles amigables de la ciudad.

En las próximas semanas el Ayuntamiento contará con tres kilómetros nuevos de carriles amigables y alcanzará los 5,5 kilómetros a lo largo de la ciudad, una actuación que permitirá "mejorar la movilidad sobre dos ruedas y fomentar una convivencia más segura entre bicicletas y vehículos", según ha indicado el concejal de Obras en los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria.

Actualmente, Barakaldo dispone de 22 kilómetros de bidegorris, a los que se suman 2,5 kilómetros de carriles amigables y con esta nueva intervención, la ciudad alcanzará los 5,5 kilómetros de este tipo de vías, "consolidando una red cada vez más extensa y funcional" para los desplazamientos diarios.

CIRCULACIÓN "MÁS CALMADA"

Los carriles amigables son espacios compartidos en la calzada en los que las bicicletas pueden circular de forma segura junto al resto de vehículos, promoviendo una circulación más calmada, respetuosa y eficiente.

El proyecto contempla la señalización de un total de 2.900 metros (2,9 kilómetros) y cuenta con un presupuesto de 8.707,77 euros, IVA incluido.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 5 días laborables, las obras se realizarán en las próximas semanas y se realizarán en horario nocturno con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico.

El recorrido se estructura en varios tramos. De este modo, por un lado, el circuito principal conectará con el carril-bici de Dolores Ibarruri a través de Plaza Landaburu, calle Landaburu, Arrandi, Pormetxeta, Ramón y Cajal y calle Portu.

Además, se habilitará un primer ramal desde la bifurcación de Pormetxeta que enlazará con el carril de Gernikako Arbola pasando por Plaza Auzolan, San Juan, Aldapa, Juntas Generales, La Bondad, Avenida Miranda, San Vicente y Eguzkiagirre. Por último, un segundo ramal conectará nuevamente con el paseo Dolores Ibarruri a través de la calle Arauti.

Uria ha subrayado que siguen "dando pasos firmes para construir una ciudad más sostenible y pensada para las personas" y ha indicado a este respecto que la ampliación de los carriles amigables permite "mejorar la seguridad de quienes utilizan la bicicleta y avanzar hacia una convivencia más equilibrada" en las calles.

El edil ha defendido, además, que este tipo de actuaciones son "clave para fomentar hábitos de movilidad más saludables, ofreciendo alternativas al uso del vehículo privado y contribuyendo así a mejorar la calidad del aire y el bienestar en Barakaldo".