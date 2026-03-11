Barakaldo aplica un tratamiento preventivo contra el picudo rojo en 120 palmeras

El concejal de Servicios para los Barrios y la Ciudad de Barakaldo, Asier Umaran, presenta el tratamiento preventivo que se va a aplicar en palmeras de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado este miércoles un tratamiento preventivo en 120 palmeras de este municipio vizcaíno contra el picudo rojo, "un coleóptero que ataca al corazón de las palmeras, haciendo que se sequen y pueda llegar incluso a matarlas".

La medida se ha adoptado ante la plaga de esta especie en Europa con la intención de proteger las palmeras de la localidad, en las que, por el momento, no se ha detectado indicios de la existencia del picudo rojo, según ha explicado el concejal de Servicios para los Barrios y la Ciudad, Asier Umaran.

Así, el objetivo del Ayuntamiento es "proteger a las palmeras para que no lleguen a tener una plaga de este coleóptero". En concreto, se va a actuar en 120 palmeras, de la mano de USOA, encargada del cuidado de los jardines y las plantas de Barakaldo, con la colaboración de una empresa especializada en tratamientos de este tipo.

El método que va a utilizarse es la endoterapia, que consiste en "hacer un agujero y meter directamente en la palmera el tratamiento fitosanitario que requiere".

El tratamiento se aplicará a las palmeras de 1 de Mayo, Arauti, Beteluri, Bide Onera, Calle Albeniz, Kanpeta, La Calzada, Lurkizaga, Magallanes, San Juan, Ciudad Deportiva, colegio Cruces, Conservatorio Municipal de Música, El Castañal, Galsua, Grupo Los Ángeles, la Haurreskola de Cruces, Juan de Garay, Kontorri, La Paz, La Previsión, Maestro Granados, Murrieta, Orkonera, Parque de las Esculturas, Parque de Los Hermanos, Parque de San Vicente, Parque Trueba, Pio Baroja, Plaza Cantabria, Ronda de Azkue, Serralta y Susunaga.