Barakaldo celebra la próxima semana una nueva fiesta de Santa Bárbara

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo celebrará los próximos días 29 y 30 de noviembre una nueva edición de la fiesta de Santa Bárbara en El Regato, que combina tradición minera, deporte rural, música, gastronomía y actividades para todas las edades.

La programación, organizada por el Ayuntamiento de Barakaldo con la colaboración de asociaciones locales y entidades del entorno, se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana con "propuestas que mantienen viva la memoria cultural y minera del valle", según han explicado desde el Consistorio.

La jornada del sábado 29 de noviembre comenzará a las 9.00 horas con la inscripción para el concurso de putxeras, "uno de los actos más emblemáticos de Santa Bárbara". Durante la mañana, Arkaitz eta Lagunak amenizarán las calles con su kalejira txistulari, mientras que a partir de las 12.00 horas habrá juegos infantiles. A las 13.00 horas, el público podrá disfrutar de la prueba individual de harrijasotzailes, seguida por la trikitixa de Jagoba eta Eakitz.

El concurso de putxeras se presentará a las 14.30 horas, y a las 17.00 horas tendrá lugar la entrega de premios. A partir de las 17.30 horas, se celebrarán los tradicionales Herri kirolak. También habrá un concierto de La Petak a las 19.30 horas y las cuadrillas volverán a reunirse a partir de las 21.30 horas con los juegos de taso, y la noche concluirá con música en la txosna.

FERIA MINERA

Para la jornada del domingo 30 de noviembre se ha programado a las 11.00 horas un pasacalles de la Banda Municipal de Txistularis de Barakaldo. También a esa hora se instalará la tradicional Feria Minera, que incluirá un taller demostrativo de hierro forjado y el stand educativo de CIHMA-Luis Choya Almaraz y concluirá sobre las 14.00 horas.

Por otro lado, también se ofrecerán a las 11.30 horas el juego didáctico 'El oro de la naturaleza', a partir de mediodía talleres infantiles, a las 12.30 una visita guiada especial al CIHMA-Luis Choya Almaraz y a las 13.00 horas pasacalles de gigantes a cargo del grupo Laguntasuna Dantza Taldea.

Además, de 12.00 a 14.00 horas, el público infantil podrá disfrutar de los juegos mineros y del taller de maquillaje y "peluquería loca". Durante toda la mañana se desarrollará 'el Meatze-Photocalla", "un photocall minero abierto a todas las personas visitantes".