Barakaldo destina 1,1 millones a crear una rotonda que mejorará el tráfico rodado en Cruces, junto a la calle Munoa

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha comenzado las obras crear una nueva rotonda en el barrio de Cruces que regule y mejore el tráfico rodado entre las calles Munoa y Horacio Etxebarrieta, con un presupuesto de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses, según ha informado el concejal de Obras y Servicios para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria.

"En la ciudad tenemos experiencia de que una rotonda como la proyectada puede mejorar la circulación, aumentando la fluidez del tráfico y eliminando las esperas que generan los semáforos, especialmente en las horas punta ya que se generan colas que afectan a otros cruces", ha indicado Jon Andoni Uria, para recordar que esta carretera registra el paso de 12.732 vehículos al día, el 9% de ellos pesados.

Los trabajos tienen una duración estimada de seis meses y se realizarán en diferentes fases, intentando mantener el tráfico rodado sin demasiadas afecciones. Se creará una superficie circular de 41 metros de diámetro. Con esta geometría se mantienen como están los ramales de entrada y salida de Cruces y únicamente es necesario ampliar la prolongación del eje de cruces, ha precisado el edil.

La disposición de carriles directos da prioridad al tráfico en esas direcciones y hace que esas maniobras no interfieran con las maniobras de los vehículos que recorren el interior de la rotonda para seleccionar su carril de salida. De esta forma, los que toman los carriles directos no entran a la rotonda y los que entran a la rotonda no interfieren con el tráfico de los que toman los carriles directosm ha precisado Uria.

Así, los carriles directos serán el carril derecho en el que los vehículos bordean la rotonda por la derecha sin interferir con la rotonda ni en su entrada y salida y el carril izquierdo, en el que entran en la rotonda y tienen la posibilidad de girar a izquierda hacia o salir de la rotonda a la derecha por carril independiente.

Para la incorporación del carril desde la BI-3739 proveniente de Lutxana hacia la N634 dirección Zorroza se dará prioridad a los dos carriles de la N-634, de forma que el que se incorpora tendrá que ceder el paso.

MÁS ILUMINACIÓN

La obra también conllevará mejoras en la iluminación de la zona. En primer lugar se sustituirán las luminarias por otras de tipo led. También se han proyectado dos nuevos puntos de luz con columnas de 12 metros y se instalará iluminación en la rotonda para futuros alumbrados decorativos o señalizaciones.

Se sustituirá la red de abastecimiento y se instalará una red de riego en la isleta central de la rotonda. Está previsto, además, la plantación de catorce arbustos en la isleta para una mejor compensación de las emisiones de dióxido de carbono.

"La creación de esta nueva rotonda nos permitirá reducir el número de accidentes, evitar atascos ya que no se requiere de la presencia de semáforos y permite un tráfico más fluido", ha explicado Uria, para destacar que "al reducir las paradas y arrancas de los vehículos disminuye el consumo de combustible y las emisiones de CO2".