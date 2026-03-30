Barakaldo destinará 429.000 euros a trabajos de asfaltado en Bagatza, San Vicente, Cruces, Kareaga, Rontegi y Lasesarre

El concejal de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) destinará 429.000 euros a trabajos de asfaltado en los barrios de Bagatza, San Vicente, Cruces, Kareaga, Rontegi y Lasesarre.

Según ha informado el concejal de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria, esta actuación forma parte del programa anual de mejora del asfaltado urbano que impulsa el Ayuntamiento para mantener en buen estado las calles de la ciudad y mejorar la seguridad y la comodidad en la circulación.

En esta ocasión, las obras afectarán a siete calles: Avenida de la Libertad / Zorrilla, Encartaciones, Goya, Grupo Los Ángeles, Max Center, Araba y Murrieta / Arana. Las actuaciones beneficiarán directamente a seis barrios: Bagatza, San Vicente, Cruces, Kareaga, Rontegi y Lasesarre. Las obras han empezado este lunes en la calle Goya y después de Semana Santa se continuará en el resto de zonas.

Uria ha destacado que el mantenimiento del firme de las calles es "una prioridad" para el ayuntamiento. "Queremos que los barakaldeses puedan circular por vías más seguras y cómodas, tanto en vehículo como a pie. Con este nuevo contrato seguimos avanzando en la mejora continua de la ciudad, barrio a barrio", ha explicado.

El edil ha recordado que estos contratos de asfaltado se realizan cada año. En 2025 se destinaron más de 500.000 euros a estas labores y este año "seguiremos mejorando las calles".

Además, siguiendo las indicaciones del Ararteko, el proyecto contempla la suavización de las pendientes de los pasos elevados existentes en el ámbito de actuación, de modo que no superen el 6,5% de inclinación máxima, tal y como establece la recomendación.