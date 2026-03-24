Barakaldo impulsa la renaturalización del entorno del BEC plantando más de 4.000 árboles y arbustos en cuatro años

Imagen de la plantación en el entorno del BEC. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha la plantación de más de 4.000 árboles y arbustos autóctonos en los próximos cuatro años, para renaturalizar en el entorno de la feria de muestras Bilbao Exhibition Centre (BEC), con el objetivo de proteger el medio ambiente y fomentar la biodiversidad.

La medida se desarrollará siguiendo una propuesta de la asociación Ekologistak Martxan, con la colaboración de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y el propio Bilbao Exhibition Centre (BEC).

La concejal delegada del área, Alba Delgado, ha explicado que los árboles y arbustos se distribuirán en ocho zonas estratégicas del BEC para "cuidar el bienestar de la ciudadanía y reforzar los servicios ecosistémicos".

La primera plantación estará compuesta por 430 árboles y arbustos, de más de una veintena de especies entre los que se encuentran el arce, el madroño, el castaño, la encina, o el roble, entre otros, que serán plantados por los trabajadores del taller USOA Lantegia.

La presentación de la iniciativa ha tenido lugar este martes y en en ella, además de Alba Delgado, han participado el director general del Bilbao Exhibition Centre-BEC, Xabier Basáñez, Javier Vázquez de Ekologistak Martxan Barakaldo, Ibone Ametzaga, de la cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental (UPV/EHU) y el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Barakaldo, Asier Umaran.

Delgado ha señalado que el entorno del BEC se encuentra sobre antiguos suelos industriales y actualmente presenta escasa vegetación. Por ello, según ha dicho, el objetivo municipal es "revertir esta situación con una actuación de renaturalización que aumente la biodiversidad y los espacios verdes".

REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA URBANA

Entre los beneficios de esta intervención, la concejal ha destacado la fijación de CO2, la reducción de la temperatura urbana y del efecto isla de calor, la mejora de la infiltración del agua y la disminución de escorrentías, así como el aumento de la biodiversidad urbana y la creación de espacios verdes de calidad para la población.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia municipal más amplia, que contempla fases anteriores y busca fomentar la conectividad entre espacios verdes y urbanos, contribuyendo al futuro Plan de Infraestructuras Verdes.

Según Delgado, "con esta intervención la naturaleza vuelve a la ciudad y avanzamos hacia la transición ecológica de áreas urbanas postindustriales".

Coincidiendo con el Día del Árbol, celebrado el pasado 21 de marzo, la concejal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural ha reiterado su apoyo a iniciativas de plantación como la de Rontegi y Lutxana y ha destacado su importancia "para la mejora del entorno urbano y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a un municipio más verde y resiliente".