Barakaldo inicia el viernes sus Carnavales, con desfiles y actividades hasta el próximo fin de semana

La concejala de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, presenta la programación de Carnavales. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo celebrará desde este viernes su Carnaval, que incluirá citas como la 37ª edición del desfile de disfraces, carnaval vasco tradicional, actividades para jóvenes, mayores y niños, o la despedida de Tarambolo. Las actividades se extenderán también al próximo fin de semana con actividades en los barrrios y, como novedad, un Carnaval Tropical, con cinco horas de música.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el área de Cultura ha preparado un programa para los Carnavales, "una de sus celebraciones más queridas y participativas" en el municipio vizcaíno, que ofrece propuestas "para todas las edades" y que "combinan tradición, música, desfiles, animación y actividades familiares, convirtiendo calles y plazas en un gran espacio festivo".

Las actividades comenzarán este viernes, 13 de febrero, con la Fiesta de Carnaval Joven, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico de Cruces. La cita, para público de 12 a 18 años, contará con música, animación y ambiente festivo y las invitaciones podrán recogerse previamente en los Topalekus.

Esa misma tarde se celebrará el pasacalles del Carnaval Vasco tradicional, que partirá a las 19.30 horas desde la Plaza Bide Onera y concluirá en la Herriko Plaza, donde posteriormente habrá una exhibición de danzas y música tradicional a cargo de los grupos barakaldeses Amaia, Errekaortu, Ibarrakaldu y Laguntasuna. En caso de lluvia, el acto se trasladará al Frontón.

El sábado 14 se llevará a cabo el XXXVII Desfile de Carnaval. Las cuadrillas y fanfarrias se concentrarán a las 17.30 horas en el Parque de San Vicente y a partir de las 18.00 horas recorrerán Avenida Miranda, Gernikako Arbola, Plaza Bide Onera y Paseo de Los Fueros hasta llegar a Herriko Plaza. Sobre las 20.30 horas se celebrará la entrega de premios, con galardones para los mejores artilugios, carrozas y propuestas.

A partir de las 21.00 horas y hasta medianoche, el Parque de Los Hermanos acogerá la Fiesta de Carnaval by Salseo, con DJs, animación, maquillaje y música. Ese mismo día se celebrará también el habitual desfile de Carnaval del barrio de Cruces que, como en el centro, partirá a las seis de la tarde.

En la jornada del domingo 15, las actividades estarán centradas en las personas mayores, con una fiesta de disfraces y bailables en el Frontón, con magia, chocolatada y "sorpresas", a partir de las 17.30 horas.

El lunes 16 se han programado a partir de las 17.00 horas en la Herriko Plaza hinchables y actividades infantiles organizadas por los grupos de tiempo libre Ainara, Atarrabi, Ilazki, Elizalde y Llanoko Topagune. A las 19.00 horas tendrá lugar una 'disco fiesta familiar' y, una hora después, habrá chocolatada y toro de fuego.

El martes 17 llegará la tradicional despedida de Carnaval. A las 18.30 horas, se realizará en Plaza Bide Onera la concentración de disfraces y reparto de velas ante de que el pasacalles fúnebre que acompañará a Tarambolo parta hasta Herriko Plaza, junto a personajes como Don Carnaval, Doña Cuaresma, viudas y plañideras, representados por la asociación teatral Arimaktore.

A las 19.15 horas, la plaza acogerá el espectáculo pirotécnico 'Damonion', del grupo Cultur Arts (Salamanca), inspirado en la técnica de los correfocs y que culminará con un castillo de fuegos artificiales. Según han explicado desde el Ayuntamiento, se recomienda acudir con ropa vaquera y cubrirse la cabeza. La jornada finalizará a las 19.30 horas con la quema de la sardina y chocolatada popular, poniendo el broche final a los carnavales.

Como en años anteriores, Barakaldo ofrecerá propuestas online para Carnaval a través de la web www.inauteriak.barakaldo.eus, con talleres, recetas, juegos, tradiciones y actividades creativas. Las personas que envíen sus "fotos carnavaleras" participarán en el sorteo de diez premios de 60 euros.

Pese a que la programación principal acabará el martes, el próximo fin de semana también se realizarán varias actividades en los barrios y, como novedad, el Carnaval Tropical, en colaboración con Radio Tropical. Esta iniciativa dinamizará la Herriko Plaza el sábado 21 con "cinco horas de música en directo" con los DJs de la radio.

En palabras de la concejala de Cultura, Nerea Cantero, "esta incorporación aporta nuevos ritmos, sonoridades y formas de celebración, reforzando el carácter inclusivo y multicultural del Carnaval" en el municipio.

Por su parte, los barrios de Cruces, Beurko-Bagatza, Retuerto, Lutxana, San Vicente, Llano, Zuazo, Burtzeña y Rontegi mantendrá sus propias actividades, con bajadas de disfraces, concursos, pasacalles, talleres infantiles, chocolatadas y animación musical de la mano de las asociaciones de los barrios y de la red de casas de cultura y centros cívicos.