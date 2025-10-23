Barakaldo ofrecerá talleres y concursos para jóvenes y adolescentes para celebrar Halloween

Archivo - Una careta con temática de Halloween. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá los próximos 29, 30 y 31 de octubre talleres, concursos y propuestas creativas en torno a la noche de Halloween dirigidas a jóvenes y adolescentes.

Según ha explicado el concejal de Juventud de Barakaldo, Jonathan Martín, el objetivo del Ayuntamiento es "ofrecer propuestas que vayan más allá del ocio tradicional, combinando diversión, creatividad y reflexión" para celebrar Halloween.

Las actividades se desarrollarán los días 29, 30 y 31 de octubre en la Gazte Bulegoa y los 'topalekus' de Barakaldo y Cruces. Entre ellas, habrá talleres dirigidos a jóvenes de entre 16 y 35 años, como una sesión sobre sexualidad positiva y empoderamiento femenino bajo el título 'Noche de brujas: conocer para disfrutar', y otro dedicado al diseño de camisetas y disfraces utilizando la tecnología STEAM.

Además, los adolescentes de 12 a 18 años podrán participar en un concurso de disfraces por cuadrillas, con música, ambientación temática y "muchas sorpresas".