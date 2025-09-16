Barakaldo realiza nuevas sesiones participativas sobre la Zona de Bajas Emisiones

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo realizará la próxima semana dos nuevas sesiones de participación sobre la implementación de la Zona de Bajas Emisiones, en las que también se explicará a los ciudadanos los objetivos del Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Barakaldo (PMUS) 2026-2031.

Según ha explicado en una rueda de prensa la concejala delegada del Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo, Alba Delgado, "mientras los servicios técnicos del Ayuntamiento están revisando tanto el diagnóstico como de Plan de Acción del Plan de Movilidad Urbano Sostenible, seguimos avanzando en los trabajos previos para poder tomar decisiones en torno a la implementación de la ZBE" en el municipio.

Para ello, ha añadido, "es necesario escuchar las ideas, necesidades y reflexiones" de los barakaldeses. Con este objetivo se van a llevar a cabo unas sesiones de participación este lunes, 22 de septiembre, a las 18.30 horas en el salón de actos del Centro Cívico de Cruces y el martes, día 23, a la misma hora en la sala de conferencias del Centro Cultural Clara Campoamor.

En palabras de Delgado, son "sesiones fundamentales para conocer la visión de los ciudadanos y ciudadanas y plantear cuestiones para tratar de manera colectiva, con la formulación de diferentes preguntas en relación a la ZBE".

Asimismo, las sesiones de participación "también servirán para explicar los objetivos estratégicos y específicos" del PMUS 2026-2031. Según ha señalado la edil, las aportaciones recogidas en las jornadas de participación durante los meses de junio y julio "se alinean con esos objetivos marcados en el Plan de Acción" del plan que actualmente están revisando los servicios técnicos del Ayuntamiento y que "han contribuido a constituir el diagnóstico del PMUS, también en revisión".

Las aportaciones están disponibles en la web municipal y son, ha remarcado Alba Delgado, "fundamentales para obtener una radiografía actual y veraz de la movilidad de Barakaldo, centrada en las personas y proyectada hacia los desafíos futuros".

TRANSFORMACIÓN

Entre los objetivos, ha destacado la necesidad de implantar medidas de pacificación del tráfico y de accesibilidad "poniendo al peatón en el centro del modelo", cumplir los parámetros del aire de la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mejorar la conectividad natural urbana y entre espacios públicos y de ocio, e implantar la ZBE.

Por otro lado, ha reiterado "que el PMUS llega en un momento en el que Barakaldo está llevando a cabo una importante transformación urbana y metropolitana" y que tiene "una doble finalidad: por un lado, garantizar que las personas puedan desplazarse en condiciones seguras, accesibles y confortables y, por otro, reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados al predominio del vehículo privado en la movilidad cotidiana".

"El PMUS será un instrumento estratégico para orientar el modelo de movilidad que necesita Barakaldo para avanzar hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad y determinará acciones que tienen que ejecutarse en los próximos cinco años y que deberán ser prioritarias", ha insistido.