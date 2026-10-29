Barakaldo rechaza el cambio de uso y la cesión de una parcela al Ministerio para el paso de la Variante Sur Ferroviaria

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barakaldo (Bizkaia) ha rechazado este jueves ceder a ADIF una de las parcelas municipales que sería utilizada para el paso de la Variante Sur Ferroviaria (VSF). La postura del pleno rechaza, además, el cambio de uso de dicha parcela que quiere realizar el Ministerio de Transportes, pasando del actual uso vial a un uso ferroviario.

También se ha rechazado la ocupación temporal de tres parcelas más. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende poner otra barrera más al avance de este proyecto, que tiene proyectada la creación de un viaducto en Gorostiza, según ha informado el consistorio.

De esta forma, se continúa con el cumplimiento de la moción presentada por colectivos de vecinos y asociaciones del barrio en la que se pedía al Ayuntamiento que "se haga uso de todos los medios y herramientas a su alcance para obstaculizar el avance de este proyecto".

En concreto, se ha rechazado con los votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Barakaldo y PP, la cesión de esta parcela municipal, a través de la cual se accede a la zona de Mesperuza. Se trata de un procedimiento conocido como Mutación demanial, en la que no solo se cambiaría la titularidad de la parcela, sino también su uso. Ambos cambios han sido rechazados por unanimidad del pleno.

Esta nueva acción promovida por el Ayuntamiento se suma a la carta presentada ante el Ararteko hace unas semanas. Ambas forman parte de una larga lista de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Barakaldo para defender los intereses municipales ante la Variante Sur Ferroviaria.

El Consistorio ha intervenido en la tramitación de los proyectos constructivos, en los estudios informativos, en los procedimientos de expropiación y ante los órganos judiciales.

También ha presentado informes desfavorables a los tres proyectos constructivos de la fase 1 de la Variante Sur Ferroviaria que afectan al municipio: Durañona-Burtxako, el 8 de agosto de 2025; Burtxako-Río Castaños, el 21 de agosto de 2025, solicitando además la suspensión de su aprobación, licitación y ejecución; y Río Castaños-Túnel de Basatxu, el 15 de mayo de 2026.

A estas actuaciones se suman las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contra el estudio informativo de la segunda fase de la infraestructura, el 23 de abril de 2026, y contra el estudio informativo de la variante de la línea ferroviaria 01-720, el 9 de junio.

Asimismo, el consistorio ha presentado alegaciones para solicitar la nulidad de los procedimientos de expropiación y defender los bienes y derechos municipales afectados en los tramos Durañona-Burtxako, Burtxako-Río Castaños, Río Castaños-Túnel de Basatxu y viaducto del Kadagua.

En relación con el tramo Burtxako-Río Castaños, el 25 de septiembre de 2026 solicitó también la nulidad del procedimiento expropiatorio y su paralización cautelar, peticiones que fueron desestimadas por la Dirección General del Sector Ferroviario, según la respuesta recibida el 2 de octubre.

La defensa de los intereses de Barakaldo se ha extendido también a la vía judicial. El 20 de enero de 2025, el Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional contra la aprobación definitiva del estudio informativo de la Variante Sur Ferroviaria, fase 1, y su variante de Ortuella.

El procedimiento continúa pendiente de votación y fallo, después de que la Audiencia Nacional denegara la medida cautelar de suspensión solicitada por el Consistorio en noviembre de 2025.

Más recientemente, el 30 de septiembre de 2026, el Ayuntamiento presentó un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el acuerdo de Eusko Trenbide Sarea (ETS), que aprobó el expediente de contratación y el gasto de las obras del tramo Río Castaños-Túnel de Basatxu, recurso que ha sido admitido a trámite.