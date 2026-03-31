Barakaldo recogió el año pasado 896,78 toneladas de muebles y enseres, un 14,37% más

El concejal para los Barrios y la Ciudad de Barakaldo, Asier Umaran, presenta los datos de recogida de muebles y enseres - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo recogió 896,78 toneladas de muebles y enseres en el entorno urbano durante 2025, un 14,37% más que el año anterior y la cifra más alta de los últimos ejercicios. A pesar de estos "datos positivos", ha insistido en la necesidad de hacer "un uso adecuado" de este servicio gratuito habilitado para evitar el abandono de residuos voluminosos en la vía pública.

En función de los datos aportados por el concejal responsable del Área de Servicios para los Barrios y la Ciudad, Asier Umaran, a lo largo del pasado 2025 se recogieron 896,78 toneladas de muebles y enseres retirados de la calle, por encima de las 784,10 toneladas de 2024 y las 741,52 toneladas de 2023.

Según ha explicado el Ayuntamiento, "este aumento responde, en gran medida, al refuerzo de medios y a la ampliación de las frecuencias en el contrato de recogida de basuras y en concreto del servicio municipal de recogida de enseres que se encuentra dentro de ese contrato".

A pesar de estos "datos positivos", desde el Consistorio se insiste en la necesidad de "hacer un uso adecuado" de este servicio. "Es fundamental que cuando alguien quiera deshacerse de un mueble o un electrodoméstico utilice los canales que ofrece el Ayuntamiento, como el servicio de recogida concertada. Abandonarlos en la calle genera problemas de limpieza y afecta directamente a la imagen de nuestra ciudad", ha advertido Asier Umaran.

El servicio de recogida de muebles y enseres en Barakaldo es gratuito. Para hacer uso de él es necesario llamar de manera previa al 944 370 838 o solicitar cita a través de la web BarakaldoGarbi. Se debe concertar día y hora para depositar voluminosos y después pasa el servicio de recogida municipal para trasladar los muebles al vertedero correspondiente.

Según ha recordado el Ayuntamiento, depositar electrodomésticos o muebles en la calle pueden conllevar sanciones que pueden oscilar entre 750 y 1.200 euros.

SEGUIR AVANZANDO

Con estos datos en 2025, Barakaldo pretende "seguir avanzando en la reducción de residuos en la vía pública", algo para lo que "la implicación de la ciudadanía es fundamental".

Así, en palabras de Umaran, "si reducimos lo que tiramos, reutilizamos más y separamos correctamente, Barakaldo será una ciudad más sostenible y agradable para vivir".

Para reforzar este mensaje, el Ayuntamiento ha puesto en marcha hace unas semanas una campaña informativa que se difunde través de soportes municipales, redes sociales y distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de llegar al mayor número posible de vecinos para concienciar "en la importancia del uso correcto de los contenedores, así como del servicio de recogida de muebles y enseres".