El barco Nuestra Señora de Lindes se expondrá en el astillero Mendieta (Lekeitio) 34 años después de su construcción - ITSASMUSEUM

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pesquero Nuestra Señora de Lindes, último barco construido en Astillero Mendieta de Lekeitio, en 1991, ha regresado este lunes a la localidad vizcaína, después de 34 años dedicado a la pesca de bajura. La embarcación, donada a Itsasmuseum para formar parte de su colección, permanecerá expuesta en la grada del astillero lekeitiarra.

La familia Bustamante Cortabitarte ha donado embarcación a Itsasmuseum, como museo dedicado a "recuperar, proteger y transmitir la cultura marítima de Bizkaia", y que trabaja en pueblos de la costa vasca, "con una arraigada tradición pesquera como Lekeitio".

Nuestra Señora de Lindes es uno de los últimos barcos de madera construidos en Euskadi que aún se conservan "y, es por tanto una pieza destacada de nuestro patrimonio cultural marítimo", según ha informado Isasmuseum.

La embarcación cuenta con 16 metros de eslora, 4,30 metros de manga, 2 metros de puntal, y capacidad para 25 toneladas. El barco zarpó de San Vicente de la Barquera este pasado lunes de madrugada y ha navegado durante toda la noche para arribar a Lekeitio a mediodía, donde le esperaba el yate Kulixka para acompañarle en su entrada a puerto.

Una vez en Lekeitio se le han retirado varios de sus elementos de cubierta, como el puente, aparejo y espardel para dejar el casco de madera "tal y como fue botado en Mendieta".

Posteriormente, se ubicará en la grada del restaurado Astillero, "contribuyendo a una mejor interpretación de la construcción naval" en el río Lea, "un enclave destacado en la carpintería de ribera de nuestra costa durante siglos".

El museo marítimo ha asegurado que el proyecto es "el resultado del trabajo en común de Itsasmuseum, el Ayuntamiento de Lekeitio, la Diputación Foral de Bizkaia y la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco".

Han colaborado, asimismo, Isuntza Arraun Elkartea, propietaria del Kulixka, Juan Antonio Apraiz Zallo, "gran conocedor de la cultura marítima de Bizkaia e impulsor de esta iniciativa, y el capitán marítimo de Bilbao, Patxi García Lascurain.