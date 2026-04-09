El barítono Juan Laborería y la pianista Carmen Santamaría interpretan música y poesía de mujeres artistas

El barítono Juan Laborería - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El barítono Juan Laborería y la pianista Carmen Santamaría actuarán el próximo 14 de abril en el Teatro Arriaga de Bilbao con una interpretación de música y poesía de mujeres artistas de la cornisa cantábrica.

La actuación servirá para retomar la cuarta edición del ciclo Lied Arriagan, que ofrece recitales de pequeño formato, por norma general de piano y voz, en el ambiente "íntimo y acogedor" del foyer del teatro municipal.

Según ha informado el Arriaga, Laborería y Santamaría han preparado un programa "muy especial", bautizado con el título Norteñas, "que reúne a autoras y/o poetas originarias de la cornisa cantábrica". Se trata de un recital de canción que recoge la música y poesía de mujeres artistas de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskal Herria.

Entre ellas, destacan Emma Chacón, María Teresa Prieto, Rosalía de Castro o Maria Luisa Ozaita, creadoras "que enriquecieron el panorama artístico de su tiempo con una voz propia y única".

Juan Laborería y Carmen Santamaría les quieren "rendir homenaje" con este recital, "para mantener vivo su mensaje y su obra". En este concierto, realizarán un recorrido musical "que comienza en el siglo XIX y llega, literalmente, hasta el día de hoy".

En el proceso de creación de este recital, los artistas "se han nutrido de los conocimientos de compañeros y compañeras", así como de la consulta de diversas bibliotecas, archivos y catálogos "y la inestimable colaboración de la compositora Ana Fontecha".

El ciclo Lied Arriagan, que celebra su cuarta edición, coordinado un año más por el maestro Rubén Fernández Aguirre, se inauguró en noviembre con la actuación de Ilker Arcayu' rek y Malcolm Martineau.

Tras el recital del 14 de abril, a las 19.30 horas, quedan pendientes de celebrar la actuación de Iris Candelaria y Rubén Fernández Aguirre, el 19 de mayo; y la de Marisa Martins y Miquel Ortega, el 9 de junio.